В Татарстане зарегистрировано 25 случаев кори

В марте 2024 года в Татарстане было зарегистрировано 25 случаев кори. По данным Управления Роспотребнадзора по РТ, в марте 2023 года количество заболевших корью составило 19 человек, передает «Татар-информ».
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