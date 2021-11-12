ЕГОР КУЧЕР В России друг за другом зафиксированы два антирекорда по смертности от коронавируса за сутки.
Оперштаб и Росстат дают разные цифры - Кому это выгодно?
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Ну в России нет статистики, есть свободные художники, что скажут то и нарисуют... Это как в старом анекдоте Когда один рассказывал о фокусах Копперфильда, на таможне, да разве это фокус говорит таможенник, вот видишь вагон с коньяком, а от нас уходит зеленый горошек.... И так в России во всем...
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