Оперштаб и Росстат дают разные цифры - Кому это выгодно?

АНГЕЛ АНГЕЛ

Ну в России нет статистики, есть свободные художники, что скажут то и нарисуют... Это как в старом анекдоте Когда один рассказывал о фокусах Копперфильда, на таможне, да разве это фокус говорит таможенник, вот видишь вагон с коньяком, а от нас уходит зеленый горошек.... И так в России во всем...