ВОЗ: Интеллект жены снижает риск внезапной смерти русского мужа

ВОЗ выяснила, что умная жена вдвое снижает риск внезапной смерти русского мужчины. Доктор психологии Роман Сухинин объясняет, как супруги с высоким интеллектом мотивируют на здоровый образ жизни и поддерживают психологическое состояние.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии