Перечислены китайские автомобили, которые ринулись скупать россияне

«Российская газета» со ссылкой на исследование «Открытие авто» сообщает, что в прошлом месяце ряд моделей резко нарастили объемы реализации и продемонстрировали высокий темп роста продаж: у одних он оказался трехзначных, а у других — двухзначным.
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