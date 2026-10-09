Покупка коммерческой недвижимости на этапе строительства даёт более низкую цену входа и потенциал роста стоимости, но требует внимательного анализа стадий работ, юридической чистоты сделки и механизмов защиты средств инвестора.
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