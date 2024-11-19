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Не подрасчитал: лихач из Владивостока при обгоне остался без автомобильной двери

Не подрасчитал: лихач из Владивостока при обгоне остался без автомобильной двери

Во Владивостоке на улице Борисенко лихач на иномарке Honda HR-V не подрсчитал при обгоне и «притерся» с грузовиком, оставшись без двери и зеркала бокового вида, сообщает PRIMPRESS на службу аварийных комиссаров «СферДТП».

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