Не подрасчитал: лихач из Владивостока при обгоне остался без автомобильной двери

Во Владивостоке на улице Борисенко лихач на иномарке Honda HR-V не подрсчитал при обгоне и «притерся» с грузовиком, оставшись без двери и зеркала бокового вида, сообщает PRIMPRESS на службу аварийных комиссаров «СферДТП».
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