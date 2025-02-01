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СССР-Россия

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Судмедэксперт подтвердила жестокие убийства мирных жителей в Русском Поречном

Судмедэксперт подтвердила жестокие убийства мирных жителей в Русском Поречном

СК сообщил о жестоком убийстве мирных жителей в Курской области @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look Tекст: Максим Попов Солдаты ВСУ жестоко избивали и пытали жителей села Русское Поречное в Курской области, сообщили начальник штаба мотострелкового подразделения группировки «Север» с позывным Восток и исполняющая обязанности Бюро судебно-медицинской экспертизы Курска Татьяна Балеевских.

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Комментарии
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Добрый Кот
Есть желающие назвать украинцев братским народом?
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18 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
Уроды, а не народ.
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17 час.
Коська
Ну, шо поменяем или кормить ВЕЧНО будем???
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13 час.
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