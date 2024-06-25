В Крыму пройдёт день бесплатной юридической помощи

В крымской столице пройдёт Единый день оказания бесплатной юридической помощи в рамках Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи, приуроченной ко Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских (День семьи, любви и верности).