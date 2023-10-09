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Американский журналист – о санкциях против России: «Западные компании хотят вернуться на российский рынок»

Американский журналист – о санкциях против России: «Западные компании хотят вернуться на российский рынок»

ВЛАДИВОСТОК, 9 октября, ФедералПресс. Американский журналист Марк Лоу в рамках Восточного экономического форума пообщался с представителем китайской компании и выяснил, что изменилось после введения западных санкций в отношении России.

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