Расходы казахстанцев выросли на 12%:Более 50% трат заняло продовольствие

Денежные расходы казахстанцев в четвёртом квартале 2023 года составили 277,2 тыс. тг в среднем на душу населения — на 2% больше по сравнению с прошлым кварталом и на 12,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, передает Ranking.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии