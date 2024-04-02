Расходы казахстанцев выросли на 12%:Более 50% трат заняло продовольствие

Денежные расходы казахстанцев в четвёртом квартале 2023 года составили 277,2 тыс. тг в среднем на душу населения — на 2% больше по сравнению с прошлым кварталом и на 12,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, передает Ranking.