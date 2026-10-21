Суд в Забайкалье приговорил гендиректора ООО «ЗабайкалАЗСсервис» Евгения Валеева к трём годам колонии за незаконную продажу 133 тонн дизтоплива, предназначенного для Минобороны, в период с августа по октябрь 2024 года.