Таджикистан просит Россию обучить своих граждан — будущих мигрантов

Павел Лазарев

«Русская Община» берет под защиту Раменское. 9-летняя девочка натерпелась от приезжего 60 лет B телеграмм-канале «Русской Общины» появилось очень эмоциональное, вернее вызывающее эмоции видео-история мамы четверых детей. Ну, а суть в следующем: В доме где проживает женщина проводились ремонтные работы по замене труб в подвале. Одним из рабочих был незаменимый для нашей страны иностранный специалист из Средней Азии 60-лет. Ну и получилось, что дети женщины играли где-то на улице и естественно, что детское любопытство завело их в открытый подвал. Вот там девятилетняя девочка и встретилась с иностранным специалистом. Дедушка оказался ещё тем затейником и увидев девочку не растерялся... А дальше, как всегда придется обойтись без подробностей. Самого страшного не произошло! Но руки у иностранного специалиста оказались не для скуки и пошарил он ими абсолютно не стесняясь... В первый день ребенок побоялся рассказать маме о случившемся и промолчал. Пенсионер и девочка встретились и на следующий день, но смысл в том, что он опять повторил всё проделанное днём ранее и к счастью, опять не дошло до самого страшного. Тут уже девочка рассказала все маме и та незамедлительно обратилась в полицию. В течении нескольких часов дедушка был найден и как говорит мама ребенка, сейчас ему грозит от 12 до 20 лет. Но это при условии, что все это ещё смогут доказать. А дальше женщина рассказала страшные вещи... С ее слов, в Раменском есть несколько общежитий и местные уже давно заприметили, что некоторые специалисты любят наблюдать за молодежью из кустов, ну и сами понимаете чем при этом заниматься. Опубликовано заявление «Русской общины», парни из которой пообещали, что будут дежурить на местах и уверен, напишут куда надо, чтобы взбодрить немного местных стражей порядка. Мигрант уже арестован. Активисты Русской общины уже встретились с семьёй и взяли под защиту русских людей. В округе там ещё есть хостелы, где проживает тьма мигрантов. А местные жители многократно видели мастурбирующих возле детских площадок. Теперь боятся отпускать детей из дома. Мы будем дежурить там по очереди. А местной полиции пора уже активизироваться и почистить мигрантский анклав. Добавить здесь и нечего, лишь поблагодарить отдельных чиновников за то, что в скором времени нам ещё и из Африки специалистов привезут, специалисты из Азии уже не справляются с объемом работ... https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/1668923/pub_64c0093fbde89b34605d73bf_64c01344bde89b34606ee38c/scale_1200