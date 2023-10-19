Продюсер Андрей Разин заявил, что на группе «Ласковый май» лежит проклятье

После смерти Юрия Шатунова ушел из жизни основатель группы Сергей Кузнецов.Скандальный продюсер Андрей Разин заявил, что боится за жизнь исполнителей, которых проклял из-за участия в концерте в честь 50-летия бывшего солиста группы «Ласковый мая» Юрия Шатунова.