Арестован директор алтайского соццентра, где насмерть отравились постояльцы

Частный социальный центр «Рубикон» в Алтайском крае. Обложка © VK / СУ СК РФ по Алтайскому краю Суд арестовал директора частного социального центра «Рубикон» в Алтайском крае Алика Гельфенбайна после смертельного отравления постояльцев.
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