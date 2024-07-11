Биржевые цены на бензин снова пошли вверх В течение нескольких дней показатель снижался, но 10 июля цены бензина на бирже вновь начали расти.
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Биржевые цены на бензин снова пошли вверх В течение нескольких дней показатель снижался, но 10 июля цены бензина на бирже вновь начали расти.
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