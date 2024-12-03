Польша перекрыла нефтепровод “Дружба” Польша объявила о приостановке перекачки нефти по трубопроводу после обнаружения повреждения.
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Польша перекрыла нефтепровод “Дружба” Польша объявила о приостановке перекачки нефти по трубопроводу после обнаружения повреждения.
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