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Нижегородская правда

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В Канавинском районе Нижнего Новгорода отремонтируют дороги за 22 млн рублей

Власти Нижнего Новгорода объявили аукцион на проведение дорожного ремонта в Канавинском районе. Согласно информации, размещённой на портале госзакупок, на эти цели из городского бюджета планируется направить 22 млн рублей.

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