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В Белом Доме указали канцлеру Германии на скамью подсудимых

В Белом Доме указали канцлеру Германии на скамью подсудимых

Единственное место, которое Германия заслуживает на переговорах по Украине — скамья подсудимых. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Комментарии
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Сергей Петров
А мне нравиться эта девушка (Кэролайн Ливитт). По сравнению с Псакой и Домовёнком просто супер!
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22 час.
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