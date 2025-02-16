Единственное место, которое Германия заслуживает на переговорах по Украине — скамья подсудимых. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).