Отей Неймара о желании сына уйти из «ПСЖ»: «Не могу подтвердить новость, которой нет. L’Equipe – это L’Efake»

Ранее, как проинформировал L’Equipe, Неймар сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи, что хочет покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна.
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