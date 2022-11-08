Президент Азербайджана заводит процесс урегулирования в тупик — депутат

Требования президента Азербайджана заводят взаимодействие с Арменией в тупик, заявил секретарь фракции армянского парламента «Честь имею» Тигран Абрамян, 8 ноября на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Требования президента Азербайджана заводят взаимодействие с Арменией в тупик, заявил секретарь фракции армянского парламента «Честь имею» Тигран Абрамян, 8 ноября на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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