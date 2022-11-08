smi.today

4 027 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Да НИЧЕГО не изменится... КТО и в какой стране обращает внимание на тоЮ,что там думает или как считает народ? В США? ...Столтенберг оцени...
  • лина любимцева
    Ну да... ну да... Как же без "подготовленных решений"...Подберёзкин заяви...
  • лина любимцева
    Скоро будут...Мэр Снигиревки в ...

Президент Азербайджана заводит процесс урегулирования в тупик — депутат

Президент Азербайджана заводит процесс урегулирования в тупик — депутат

Требования президента Азербайджана заводят взаимодействие с Арменией в тупик, заявил секретарь фракции армянского парламента «Честь имею» Тигран Абрамян, 8 ноября на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх