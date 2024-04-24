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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Apple представила малые языковые модели OpenELM, которые работают локально на сма...

Apple представила малые языковые модели OpenELM, которые работают локально на сма...

Apple представила малые языковые модели OpenELM, которые работают локально на смартфонах и ноутбукахКомпания Apple не слишком распространяется о своих планах относительно генеративного ИИ, но проявляет заметный интерес к возможности запускать ИИ-модели на своих устройствах локально.

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