Apple представила малые языковые модели OpenELM, которые работают локально на сма...

Apple представила малые языковые модели OpenELM, которые работают локально на смартфонах и ноутбукахКомпания Apple не слишком распространяется о своих планах относительно генеративного ИИ, но проявляет заметный интерес к возможности запускать ИИ-модели на своих устройствах локально.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)