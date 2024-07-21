Дети мигрантов должны знать русский язык перед приездом в Россию, — глава Рособрнадзора

Мигранты, планирующие переезд в Россию с семьей, должны заранее обучить своих детей русскому языку, чтобы они понимали культурные нормы и могли общаться со сверстниками, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
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