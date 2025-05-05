Тему запрета солдатской каши на 9 Мая прокомментировали в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор эту информацию сразу же опроверг. «В некоторых СМИ и телеграм-каналах появилась информация о том, что Роспотребнадзор рекомендовал запретить «солдатскую кашу» во время акции «Бессмертный полк», – говорится в официальном сообщении.