Тему запрета солдатской каши на 9 Мая прокомментировали в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор эту информацию сразу же опроверг. «В некоторых СМИ и телеграм-каналах появилась информация о том, что Роспотребнадзор рекомендовал запретить «солдатскую кашу» во время акции «Бессмертный полк», – говорится в официальном сообщении.
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