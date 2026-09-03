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Царьград

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«Воруют-то они»: Хазин раскрыл механизмы западной коррупции, которых нет в России

«Воруют-то они»: Хазин раскрыл механизмы западной коррупции, которых нет в России

Консалтинговые компании для родственников, пенсии в 10–12 тысяч евро и возвраты после отставки — экономист рассказал, как устроено казнокрадство на Западе.

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