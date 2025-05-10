Доброволец с позывным "Румын" — бывший украинский военный, перешедший на сторону ВС России. В настоящий момент сражается за будущее Украины в батальоне им.
"Мы должны отомстить русским": Откровения перешедшего на нашу сторону солдата ВСУ
Комментарии
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зуфар юсупов
Я, немолодой человек, уралец, всегда был за дружбу народов в СССР. Но, почему-то к украинцам все и всегда относились с осторожностью. Это мягко говоря. А жизнь доказала правоту народа. Задолго до государственной ссоры между нашими властями, все самое никчемное, завистливое, жадное, злобное проявление чувств от хохлов мы стали ощущать на расстоянии. И не верю я теперь ни одному из этих переобувшихся. Они себя ещё проявят. Вот это опасно.
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7 час.
Александр Конкин
Автор откровенный долбодятел! Где и когда Богдан Хмельницкий воевал за уКраину называя себя уКраинцем? Вот так и поганят историю подобные безграмотные авторы
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6 час.
Юрий Золотарев
Ну-ну...
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5 час.
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