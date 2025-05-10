"Мы должны отомстить русским": Откровения перешедшего на нашу сторону солдата ВСУ

зуфар юсупов

Я, немолодой человек, уралец, всегда был за дружбу народов в СССР. Но, почему-то к украинцам все и всегда относились с осторожностью. Это мягко говоря. А жизнь доказала правоту народа. Задолго до государственной ссоры между нашими властями, все самое никчемное, завистливое, жадное, злобное проявление чувств от хохлов мы стали ощущать на расстоянии. И не верю я теперь ни одному из этих переобувшихся. Они себя ещё проявят. Вот это опасно.