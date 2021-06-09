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ФБК* признан экстремистской организацией и ликвидирован

ФБК* признан экстремистской организацией и ликвидирован

Политика Защита ФБК намерена обжалось решение суда, аргументировав свою позицию. Согласно решению суда “Фонд борьбы с коррупцией” (ФБК)* после признания экстремистской организацией ликвидирован и его деятельность на территории России запрещена.

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