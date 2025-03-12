В Сирии создан совет нацбезопасности

Руководители силовых ведомств Сирии объединены в единый орган: Совет национальной безопасности. Новую структуру создал своим указом президент арабской республики на временный период Ахмед аш-Шараа, в четверг, 13 марта, РИА Новости со ссылкой на заявление канцелярии главы государства.
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