Ивлеева разместила видео с концерта раскритиковавшего её донецкого рэпера ОМ

Телеведущая Настя Ивлеева впервые за длительное время опубликовала ролик в личном Telegram-канале — блогер разместила видео с сегодняшнего выступления донецкого рэп-исполнителя ОМ в Москве, подписав его «Сила в делах».
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