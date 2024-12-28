Лимиты по семейной ипотеке почти сняты: к чему это приведет

Лимиты по семейной ипотеке практически сняты, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Отмена лимитов создаст дополнительный спрос на жилье, особенно на первичном рынке, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
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