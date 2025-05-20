Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Россиян предупредили о двух мошеннических схемах в туризме

Россиян предупредили о двух мошеннических схемах в туризме

Заместитель директора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в беседе со «Звездой» предупредил россиян о двух преобладающих на данный момент мошеннических схемах в сфере туризма.

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