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В ДНР заявили, что украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Донецку

В ДНР заявили, что украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Донецку

Кировский район Донецка подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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