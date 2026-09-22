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ТОЛК

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Ученые раскрыли, сколько нужно спать, чтобы не стареть

Ученые раскрыли, сколько нужно спать, чтобы не стареть

Слишком короткий или, наоборот, длинный сон связан с ускоренным старением мозга, сердца, легких, иммунной системы и других органов.

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