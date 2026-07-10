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Адвокат Жорин объяснил, когда съемка на умные очки может быть законной

Адвокат Жорин объяснил, когда съемка на умные очки может быть законной

Очки со встроенной камерой и микрофоном сами по себе не являются запрещенным устройством. Их можно использовать для съемки, если это обычный потребительский гаджет, а не специальное средство для скрытого получения информации.

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