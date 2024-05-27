ЮФЛ. 9-я неделя. «Сан-Антонио» сыграл с «Бирмингемом», «Хьюстон» встретился с «Мичиганом» и другие результаты

ЮФЛ (United Football League) Сезон-2024 9-я неделя 25 мая Арлингтон – Сент-Луис – 36:22 (8:0, 11:15, 8:6, 9:1) Сан-Антонио – Бирмингем – 18:9 (6:0, 6:3, 0:6, 6:0) 26 мая Мемфис – Вашингтон – 21:36 (0:6, 7:16, 0:8, 14:6) Хьюстон – Мичиган – 22:26 (0:6, 3:0, 19:6, 0:14) Календарь матчей United Football League (ЮФЛ) сезона-2024.
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