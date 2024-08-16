Когда же вы уже нажретесь. Россиянам снова залезут в карман. В Госдуму внесен закон о повышении тарифов ЖКХ

Интересная жизнь с Vera Star Пока суд да дело доллар незаметно начинает свое движение к заветной отметке в 100 рублей, инфляция продолжает расти ударными темпами, эксперты в один голос к сентябрю прогнозируют замедления темпов роста отечественной экономики, с высоких трибун уже никто не говорит о 3-й экономике в мире, и на фоне всех этих новостей наблюдается стремительное обнищание россиян.