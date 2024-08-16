СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 243 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Коська
    Звездо-полосатому необходимо было на практике продемонстрировать, говаривал К.Маркс - БИТИЁ ОПРЕДЕЛЯЕТ СОЗНАНИЕ, и не...Русские взяли жес...
  • Галина 123
    А не надо завидовать. У себя сначала  порядок наведите, а потом посмотрим кому у вас там памятник...У Белоруссии не б...
  • серый777 котов
    А где же твоё исполнение батя союзного договора  о совместном братстве по оружию с русскими в случае нападению на одн...У Белоруссии не б...

Когда же вы уже нажретесь. Россиянам снова залезут в карман. В Госдуму внесен закон о повышении тарифов ЖКХ

Когда же вы уже нажретесь. Россиянам снова залезут в карман. В Госдуму внесен закон о повышении тарифов ЖКХ

Интересная жизнь с Vera Star   Пока суд да дело доллар незаметно начинает свое движение к заветной отметке в 100 рублей, инфляция продолжает расти ударными темпами, эксперты в один голос к сентябрю прогнозируют замедления темпов роста отечественной экономики, с высоких трибун уже никто не говорит о 3-й экономике в мире, и на фоне всех этих новостей наблюдается стремительное обнищание россиян.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
Народ- новая нефть! Сырьё возмущаться не должно!
Ответить
1 час.
Вячеслав
Надо просить Белоусова, чтобы разобрался с этой мафией ЖКХа.
Ответить
55 мин.
Игорь Василевский
Честный священник Мень уже пробовал...
Ответить
52 мин.

Картина дня

наверх