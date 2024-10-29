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Гутерриш осудил закрытие Израилем агентства ООН по помощи палестинским беженцам

Гутерриш осудил закрытие Израилем агентства ООН по помощи палестинским беженцам

Генсек ООН Антониу Гутерриш предсказывает "разрушительные последствия", которые последуют после запрета Израиля на деятельность Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

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