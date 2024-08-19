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Утренние пробки в Подмосковье составили 4 балла 19 августа

Утренние пробки в Подмосковье составили 4 балла 19 августа

Загруженность дорог Московской области составила четыре балла утром 19 августа. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на магистралях и шоссе находятся более миллиона машин, что на 1% выше средних значений для этого времени суток.

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