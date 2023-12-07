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Парламентская газета

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Подвалы переоборудуют в бомбоубежища по новому стандарту

Подвалы переоборудуют в бомбоубежища по новому стандарту

С 1 марта 2024 года в России заработает новый национальный стандарт — он будет регламентировать вопросы обустройства убежищ гражданской обороны в так называемых заглубленных помещениях: подвалах, подземных паркингах, метрополитене и так далее.

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