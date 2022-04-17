RT Russia

10 180 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    Они однозначно лучше игралиОсинькин считает,...
  • Кламбер Спаниэль
    Ну теперь они пойдут к ним, в Пакистане они уже побывали, с какой скоростью отлажено работают, меняют правительства н...Бывший замглавы М...
  • Владимир
    Собьют самолёт Байдена "точкой У", на аэродроме, а свалят на Россию.Зеленский заявил,...

В НХЛ признали первой звездой дня арбитра, который проработал 23 сезона в лиге

В НХЛ признали первой звездой дня арбитра, который проработал 23 сезона в лиге

Арбитр Брэд Майер признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Как сообщается на сайте НХЛ, матч между между «Калгари Флэймз» и «Аризона Койотс» (9:1) стал для 54-летнего Майера последним в его профессиональной карьере.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх