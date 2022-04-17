В НХЛ признали первой звездой дня арбитра, который проработал 23 сезона в лиге

Арбитр Брэд Майер признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Как сообщается на сайте НХЛ, матч между между «Калгари Флэймз» и «Аризона Койотс» (9:1) стал для 54-летнего Майера последним в его профессиональной карьере.