Энтузиаст нашел необычный способ зашифровать текст от ИИ

Пока технологические компании продолжают обучать свои генеративные модели на контенте из интернета без согласия авторов, а законодательство отстает от реальности, людям приходится искать собственные способы защиты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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