Нескучные техно...
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Нескучные технологии

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Энтузиаст нашел необычный способ зашифровать текст от ИИ

Энтузиаст нашел необычный способ зашифровать текст от ИИ

Пока технологические компании продолжают обучать свои генеративные модели на контенте из интернета без согласия авторов, а законодательство отстает от реальности, людям приходится искать собственные способы защиты.

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