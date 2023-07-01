Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

116 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
    Такой здоровый мужик вместо того, чтобы что-то полезное сделать, разрушил память стоящим людям. Что это с людьми? Неб...Дело парня, повре...
  • галина
    Страна воров, страна господ. А народ рабы.Мэра сибирского г...
  • Валерий Каулин
    Ну хоть бы один написал, что ИИ на самом деле просто расшифровывается! Имитация интеллекта! Замечу, что не зная, как ...В России запретят...

При пожаре в трехэтажке в пригороде Барнаула спасли восемь человек

При пожаре в трехэтажке в пригороде Барнаула спасли восемь человек

Инцидент случился в поселке Центральном Пожарные в поселке Центральном Барнаула эвакуировали восьмерых человек из трехэтажного дома по улице Мира, где в одной из квартир на первом этаже произошло возгорание, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх