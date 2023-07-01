При пожаре в трехэтажке в пригороде Барнаула спасли восемь человек

Инцидент случился в поселке Центральном Пожарные в поселке Центральном Барнаула эвакуировали восьмерых человек из трехэтажного дома по улице Мира, где в одной из квартир на первом этаже произошло возгорание, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.