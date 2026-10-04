Осложнения после вакцинации у питомцев: о каких тревожных симптомах важно знать

Без вакцинации питомцу не обойтись, это основной способ защитить любимца от опасных инфекций. Однако некоторые животные тяжелее переносят эту процедуру.
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