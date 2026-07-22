Повышение ставок против сырьевого цикла: кто кого?

Пока в России ключевая ставка снижается, весь мир движется в обратную сторону. ФРС четыре заседания подряд держит ставку 3,5-3,75%, но медианный прогноз на конец года повышен до 3,8%, а девять из восемнадцати членов комитета уже закладывают повышение.