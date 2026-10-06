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Euronews: ЕС рассматривает новые ограничения против дипломатов из России

Euronews: ЕС рассматривает новые ограничения против дипломатов из России

Евросоюз рассматривает возможность введения более строгих ограничений и проверок в отношении российских дипломатов в рамках в рамках новых санкционных ограничений.

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