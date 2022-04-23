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На ремонт нижегородских автодорог от Федерации дополнительно выделят 3,3 млрд рублей

На ремонт нижегородских автодорог от Федерации дополнительно выделят 3,3 млрд рублей

Предложение о выделении средств уже одобрила комиссия Федерального Собрания. Её глава Андрей Макаров отметил, что Нижегородская область является одним из лидеров по объёмам проводимых дорожных работ, и региону принадлежит большая роль в логистике.

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