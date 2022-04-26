Дачная амнистия: публикуем упрощённые правила оформления загородной недвижимости

Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу поясняет, что означает термин «Дачная амнистия», в чём заключается упрощённый порядок регистрации загородной недвижимости и какой перечень документов для этого необходим.
Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу поясняет, что означает термин «Дачная амнистия», в чём заключается упрощённый порядок регистрации загородной недвижимости и какой перечень документов для этого необходим.
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