Зависимость разрушила и его: почему Наталья Варлей верила в спасение Тихонова

Брак Натальи Варлей и Владимира Тихонова разрушился так же грустно, как и начался. Узнав о наркотической зависимости мужа прям в день свадьбы от его друзей, она все равно верила в то, что рано или поздно это закончится и их ждет счастливая совместная жизнь.