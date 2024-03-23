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Зависимость разрушила и его: почему Наталья Варлей верила в спасение Тихонова

Зависимость разрушила и его: почему Наталья Варлей верила в спасение Тихонова

Брак Натальи Варлей и Владимира Тихонова разрушился так же грустно, как и начался. Узнав о наркотической зависимости мужа прям в день свадьбы от его друзей, она все равно верила в то, что рано или поздно это закончится и их ждет счастливая совместная жизнь.

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