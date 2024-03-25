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Агаларов заметает следы: почему в Москве закрыли все торговые центры Vegas

Агаларов заметает следы: почему в Москве закрыли все торговые центры Vegas

МОСКВА (ИА Реалист). В Москве временно закрыли все торгово-развлекательные центры Vegas — «Vegas Крокус Сити», «Vegas Кунцево» и «Vegas Каширское», которым владеет близкий к бакинскому диктатору Ильхаму Алиеву миллиардер Араз Агаларов.

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