В Ставропольском крае сотрудники Культурного центра регионального лавка выступили с концертной программой в геронтологическом центре

Новогодние праздники – время чудес и радости, которыми хочется делиться с окружающими. Так, сотрудники Культурного центра регионального главка накануне самого волшебного праздника посетили Ставропольский краевой геронтологический центр с концертной программой.
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