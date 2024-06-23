Первый подкаст и «Иваново детство»: Ургант постепенно перебирается на YouTube

Знаменитый шоумен осваивает новую платформу. Уже два года популярного ведущего Ивана Урганта не показывают по ТВ, хотя до этого он почти ежедневно появлялся в собственной передаче на ТВ — шутки шоумена разлетались по Сети, а его самого называли чуть ли не главным юмористом страны.